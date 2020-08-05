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Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Hes Kablo Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti
05.08.2020 08:38 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:42

Hes Kablo Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 32 puanla 17. sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Gerek sezon başında gerekse devre arasında sarı kırmızılı takıma kazandırılan futbolcuların sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitti.

Kayserispor'da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde;

Alpay Çelebi, Aymen Abdennour, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Digeo Angelo, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Silviu Lung, Paul Georges Ntep, Ramazan Emirhan Civelek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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