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Kayserispor'da 10 farklı ülkeden futbolcu oynadı

Kayserispor'da 10 farklı ülkeden futbolcu oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'da ligin ilk yarısında 10 farklı ülkeden futbolcular forma giydi.

Yukatel Kayserispor'da ligin ilk yarısında 10 farklı ülkeden futbolcular forma giydi. Takımda, Türk oyunculardan sonra en fazla Portekizli futbolcu var.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor bünyesinde 10 farklı ülkeden 14 yabancı futbolcu ligin ilk yarısında oynadı. Sarı kırmızılı takımda Türkiye dışında Brezilya, Portekiz, Romanya, Yunanistan, Gana, Fransa, İsviçre, İran, Nijerya ve Senegal ülkelerinden futbolcu yer aldı. Türk futbolculardan sonra sayı olarak takımda en çok Portekizli var. 3 Portekizli futbolcunun yer aldığı sarı kırmızılı takımda ayrıca 1 Romen, 1 Brezilyalı, 2 Ganalı, 2 Fransız, 1 Njeryan, 1 İranlı, 1 Senegal, 1 İsviçreli ve 1 Yunan oyuncu forma giydi. Ligin 19 haftalık ilk bölümünde Yukatel Kayserispor forması giyen yabancı futbolcular ve ülkeleri şunlar;

Silvi Lung (Romanya)

Gustavo Campanharo (Brezilya)

Manuel Fernandes (Portekiz)

Carlos Mane (Portekiz)

Miguel Cardoso (Portekiz)

Joseph Attamah (Gana)

Bernard Mensah (Gana)

Anthony Uzodimma (Nijerya)

Dimitrios Kolovetsios (Yunanistan)

Majid Hosseini (İran)

Lionel Carole (Fransa)

Olivier Kemen (Fransa)

Mame Baba Thiam (Senegal)

Mario Gavranovic (İsveçre) - KAYSERİ

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