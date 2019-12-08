Kayserispor, Çaykur Rizespor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

08.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:28

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de çıkışa geçmek istiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Geride kalan 13 haftadaki tek galibiyetini evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, haftaya 7 puanla son sırada girdi.

Yaşanılan ekonomik problemler ve alınan kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Kayserispor, Çaykur Rizespor önünde 3 puanı alıp, yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

Kalesinde gördüğü 29 golle Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı durumunda olan Kayseri ekibi, rakip fileleri sadece 12 kez havalandırabildi.

Çaykur Rizespor ise 13 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Kaynak: AA