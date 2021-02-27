Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

HES Kablo Kayserispor, ligin 28'inci haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

HES Kablo Kayserispor, ligin 28'inci haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Çarşamba günü sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, antrenörler Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon, yan top ve şut çalıştı. İdman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN