Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

25.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:53
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 28'inci haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 28'inci haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. 

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Futbolcular, teknik direktör Dan Petrescu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen antrenörler Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli yönetiminde çalıştı. Sarı kırmızılı futbolcular antrenmanda ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.  


- Kayseri
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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