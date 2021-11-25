Kayserispor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını Kadir Has Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde oynadığı son iki müsabakadan 2 puanla ayrılan ve 16 puanla 12'nci sırada yer bulan Yukatel Kayserispor, ligin 14'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar son antrenmanını iç saha maçlarını oynadığı Kadir Has Stadyumu'nda yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar taktik çalıştı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.