Kayserispor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Kayserispor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını Kadir Has Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını Kadir Has Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde oynadığı son iki müsabakadan 2 puanla ayrılan ve 16 puanla 12'nci sırada yer bulan Yukatel Kayserispor, ligin 14'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar son antrenmanını iç saha maçlarını oynadığı Kadir Has Stadyumu'nda yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar taktik çalıştı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Kayserispor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF'den Beşiktaş'a ret! Giresunspor maçının günü değişmedi

TFF'den Beşiktaş'a ret! Giresunspor maçının günü değişmedi

 Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

 Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı kararı tanımadı: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz

Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı kararı tanımadı: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title