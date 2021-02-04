Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

04.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:34
Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor??????? ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor??????? ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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