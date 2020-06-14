Kayserispor, Bingöl'deki deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
14.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:32
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem olduğu haberini üzülerek öğrendik. Meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA