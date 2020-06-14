Kayserispor, Bingöl'deki deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem olduğu haberini üzülerek öğrendik. Meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA