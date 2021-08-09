Kayserispor Bilal Bayazit'ı açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor Bilal Bayazit'ı açıkladı

Kayserispor Bilal Bayazit'ı açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yukatel Kayserispor, Vitesse takımından transfer ettiği kaleci Bilal Bayazit'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yukatel Kayserispor, Vitesse takımından transfer ettiği kaleci Bilal Bayazit'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kaleye takviye yaptı. Sarı kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Hollanda doğumlu genç kaleci Bilal Bayazit ile 3 yıllık sözleşme yaptığını kamuoyu ile paylaştı. Kayserispor Kulübü, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Bilal'in sarı kırmızılı forma ile çektirdiği fotoğraflar ve antrenmanlardan görüntülerden derlenen bir video yayınladı. Yukatel Kayserispor'a transfer olmaktan ötürü mutluluk duyan kaleci Bilal Bayazit, "Bu forma altında çok çalışarak, nice büyük başarılar kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Sonuna kadar tüm gücümle ve azmimle mücadelemi sürdüreceğimden büyük Kayserispor taraftarının şüphesi olmasın" açıklaması yaptı.

Bilal Bayazit, Sarı kırmızılı takımın üç kalesinden biri oldu. Bilal, yeni sezonda kaleci Doğan Alemdar ve Silviu Lung ile forma rekabeti yapacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Lionel Messi Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor Bilal Bayazit'ı açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.08.2021 15:26:57. #1.13#

title