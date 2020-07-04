HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayserispor, Beşiktaş maçıyla çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig'de bu sezon ilk kez 2 maç üste üste kazanan ve çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor, 6 Temmuz Pazartesi günü konuk edeceği Beşiktaş'ı da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

04.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:27

Süper Lig'de bu sezon ilk kez 2 maç üste üste kazanan ve çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor, 6 Temmuz Pazartesi günü konuk edeceği Beşiktaş'ı da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk devresini 10 puanla kapatan sarı-kırmızılılar, son 8 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puanını 28'e çıkardı.

Haftalar sonra puan cetvelinin son sırasından çıkmayı başaran Kayseri ekibi, sahasında Gençlerbirliği ve ardından da deplasmanda şampiyonluk adaylarından Demir Grup Sivasspor'u yenerek kümede kalma umutlarını artırdı.

Averajla BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ardından 16. sırada yer alan Kayserispor, ligin 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş'ı da yenerek hem yükselişini sürdürmek hem de tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmak istiyor.

Tokgöz: "Ligde kalacağımız inancına artık tüm ekibimiz sahip"

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarının en iyi ekiplerinden birisi olduklarını söyledi.

Taraftarın son haftalarda özlediği Kayserispor'u izlediğini belirten Tokgöz, "Önce evimizde Gençlerbirliği, sonra deplasmanda Demir Grup Sivasspor galibiyetleri bizi uzun süredir çıkamadığımız 18'inci sıradan kurtardı. Sırada Beşiktaş maçı var. Bu maçı alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Futbolda başarı için inanmanın ve motive olmanın önemini vurgulayan Tokgöz, şöyle devam etti:

"Bitkisel hayattaki takımımızı, çok şükür yoğun bakıma aldık. Eskiden biz futbolcuları motive etmeye çalışıyorduk şimdi onlar bize moral vermeye başladı. Ligde kalacağımız inancına artık tüm ekibimiz sahip. Futbolcularımızın bize verdiği sözler var, bizim onlara verdiğimiz sözler var. Ligde kalınca onlar da vermiş oldukları sözü tutacak biz de tutmuş olacağız."

Kayserispor, Beşiktaş maçıyla çıkışını sürdürmek istiyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor Spor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Spor
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Spor
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak Spor
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Spor
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yük treninin çarptığı römork, traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Yük treninin çarptığı römork, traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yılmaz Tunç Halife Hafter Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Yalın Sibel Can Cenk Eren Demet Özdemir
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Kayserispor, Beşiktaş maçıyla çıkışını sürdürmek istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 11:33:31. #1.15#
title