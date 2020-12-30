Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
30.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:36
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
10 puanla ligin son sırasında bulunan sarı-kırmızılı takım, kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Kadir Has Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetimindeki antrenmanda futbolcular düz koşu ve pas çalışması yaptı.
3 Ocak 2021 tarihinde Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak.
(Alparslan Ötüken/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı