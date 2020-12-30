Kayserispor-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş A.Ş arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 16.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Fırat Aydınus yönetecek. Süper Ligin 16.haftasında 03 Ocak 2021 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş A.Ş maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4.Hakemi Yasin Kol VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı