Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig kapsamında karşı karşıya gelen takımlar arasında bu hafta Kayserispor - Beşiktaş yer alıyor. Kayserispor - Beşiktaş maçıbıb detaylarını sizler için derledik. Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig kapsamında oynanan 16. hafta maçlarında bu hafta Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak?
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Kayserispor - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig maçı 03 01 2021 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00.
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Kayserispor-Beşiktaş Maçı 03 Ocak Pazar günü oynanacak.
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Kayserispor-Beşiktaş Maçı 19:00'de başlayacak.
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'da oynanacak.