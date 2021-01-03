Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
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Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

03.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:10
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig kapsamında karşı karşıya gelen takımlar arasında bu hafta Kayserispor - Beşiktaş yer alıyor. Kayserispor - Beşiktaş maçıbıb detaylarını sizler için derledik. Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig kapsamında oynanan 16. hafta maçlarında bu hafta Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig maçı 03 01 2021 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Kayserispor-Beşiktaş Maçı 03 Ocak Pazar günü oynanacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Beşiktaş Maçı 19:00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'da oynanacak.

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