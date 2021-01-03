Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig kapsamında karşı karşıya gelen takımlar arasında bu hafta Kayserispor - Beşiktaş yer alıyor. Kayserispor - Beşiktaş maçıbıb detaylarını sizler için derledik. Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak?