Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 16.haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün sabah yaptığı son antrenman ile tamamladı ve havayolu ile İstanbul'a gidecek. Sarı-Kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah ve kırmızı kart cezalısı Dimitrios Kolovetsios ile Mario Gavranovic forma giyemeyecek. Geride kalan 15 hafta sonunda 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 19 puan topladı.

Yarın İstanbul'da Kayseri'de oynanacak olan Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşma da Ali Şansalan düdük çalacak. - KAYSERİ