Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 16.haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 16.haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün sabah yaptığı son antrenman ile tamamladı ve havayolu ile İstanbul'a gidecek. Sarı-Kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah ve kırmızı kart cezalısı Dimitrios Kolovetsios ile Mario Gavranovic forma giyemeyecek. Geride kalan 15 hafta sonunda 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 19 puan topladı.

Yarın İstanbul'da Kayseri'de oynanacak olan Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşma da Ali Şansalan düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

 Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Beşiktaş teknik direktörlük için Cherchesov'u gündemine aldı

Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Beşiktaş teknik direktörlük için Cherchesov'u gündemine aldı

 Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi

Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title