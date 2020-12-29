Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

29.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:58
Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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