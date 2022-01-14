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Kayserispor, Bertolacci ve Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı

Kayserispor, Bertolacci ve Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci ile 2,5 yıllık, Trabzonspor'dan ise Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci ile 2,5 yıllık, Trabzonspor'dan ise Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "V. Fatih Karagümrük'ten transferimiz Andrea Bertolacci ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Bertolacci'ye hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Trabzonspor'dan transferimiz Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Abdulkadir'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."


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