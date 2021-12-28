Kayserispor, Bertolacci ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'de forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile prensipte anlaştı.

2021-2022 sezonun ilk yarısını 23 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Kayserispor, 30 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı. Bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol atan İtalyan futbolcu, Kayserispor'a da gol atmıştı.12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi Kayserispor'un transfer yasağını kaldırması gerekiyor.

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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