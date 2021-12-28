Kayserispor, Bertolacci ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'de forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile prensipte anlaştı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'de forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile prensipte anlaştı.
2021-2022 sezonun ilk yarısını 23 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Kayserispor, 30 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı. Bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol atan İtalyan futbolcu, Kayserispor'a da gol atmıştı.12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi Kayserispor'un transfer yasağını kaldırması gerekiyor.
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri
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