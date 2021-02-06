Kayserispor, BB Erzurumspor deplasmanında
06.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:03
Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için hava yolu ile Erzurum'a gitti.
Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için hava yolu ile Erzurum'a gitti.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, hava yolu ile Erzurum'a gitti.İki takım arasında oynanacak mücadele yarın saat 13.30'da başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı