Kayserispor, BB Erzurumspor deplasmanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor, BB Erzurumspor deplasmanında

06.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:03
Kayserispor, BB Erzurumspor deplasmanında

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için hava yolu ile Erzurum'a gitti.

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için hava yolu ile Erzurum'a gitti.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, hava yolu ile Erzurum'a gitti.İki takım arasında oynanacak mücadele yarın saat 13.30'da başlayacak.


Kayserispor, BB Erzurumspor deplasmanında
Kayserispor, BB Erzurumspor deplasmanında
Kayserispor, BB Erzurumspor deplasmanında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Barış Manço
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Gazete Kocaeli Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, BB Erzurumspor deplasmanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 17:03:25. #1.16#
title