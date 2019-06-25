Kayserispor başkanlığı için Sedat Kılınç aday

İşadamı Sedat Kılınç, İstikbal Mobilya Kayserispor'a başkan adayı olduğunu açıkladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 29 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında işadamı Sedat Kılınç, aday olacak. İHA muhabirine açıklamalar yapan Sedat Kılınç, "Kayseri'de yaşayan bir işadamı olarak takımın sıkıntılı süreçte olması bizleri de üzüyor. Mevcut yönetimin görevi bırakma kararı sonrasında da bir oluşum içerisine girme kararı aldık. Çünkü bu takımın büyük bir değişime ihtiyacı var. Yeni projelere, yeni yüzlere ihtiyacı var. Bu kişi ve grup da biziz diye düşünüyorum. Bunun için de Kayserispor başkanlığı için adayım" dedi.

Başkan adayı Sedat Kılınç, "Takımın ciddi bir borç içerisinde olduğundan haberdarız. Elbette göreve gelirken ekonomik gücümüz olarak geleceğiz. Takımın heba olmasına müsaade etmeyeceğiz. Nereye nasıl borç yapılmış bunu da bilmek gerekir" cümleleri kurdu.

Sedat Kılınç, yarın düzenleyeceği bir basın toplantısı ile adaylığı ve projeleri hakkında geniş bilgi verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA