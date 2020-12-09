Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi
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Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi

09.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:31
Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, PFDK'ya sevkedildi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, PFDK'ya sevkedildi.

Süper Lig'in 10.haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevkedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin resmi internet sitesinde "Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın 5 Aralık 2020 tarihinde oynanan Göztepe-Kayserispor Süper Lig müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve Hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" paylaşımı yapıldı.

Ayrıca Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de, 5 Aralık 2020 tarihinde medyada ve sosyal medya hesabından yaptığı Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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