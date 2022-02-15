Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın gelecek planı Arif Kocaman - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın gelecek planı Arif Kocaman

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın gelecek planı Arif Kocaman

Spor Toto Süper Lig'de 10'uncu sırada yer alan, Türkiye Kupası'nda da tur atlayarak kupayı hedefleyen Yukatel Kayserispor, devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarken, geleceğe de yatırım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 10'uncu sırada yer alan, Türkiye Kupası'nda da tur atlayarak kupayı hedefleyen Yukatel Kayserispor, devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarken, geleceğe de yatırım yaptı.

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Mert Çetin, Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci ve Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katarak önemli transfer hamlelerinde bulunan Kayserispor, TFF 2'nci Lig ekibi Sakaryaspor'un 18 yaşındaki genç stoperi Arif Kocaman'ı da transfer etti. Özellikle başkan Berna Gözbaşı ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımda görmek istediği ve takip ettikleri genç futbolcu Sakaryaspor'da 2'si Türkiye Kupası, 1'i lig olmak üzere 3 maç forma giydikten sonra Süper Lig'e transfer oldu. Genç stoper, devre arasında Kayserispor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Kayserispor, Yatırım, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title