Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın cezası bitti
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Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın cezası bitti

14.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:03
Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın cezası bitti

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3 ay sonra maça girdi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3 ay sonra maça girdi. Başkan Berna Gözbaşı, Galatasaray yenilgisi ile ilgili olarak hakem kararlarını eleştirdi

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Göztepe maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı 90 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamladı. Aylar sonra stadyumda maç izleme hakkını elde eden Başkan Berna Gözbaşı, Galatasaray yenilgisinin üzüntüsünü yaşadı.

Hes Kablo Kayserispor'un sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilmesi ile ilgili maç sonrasında açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı, "Adalet isteyenler, tüm Türkiye'nin gözü önünde adaletini buldu" cümlesi kurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı hakkında Göztepe-Kayserispor maçı sonrasında hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı hükümlerince 90 Gün hak mahrumiyeti ile 52 TL para cezasına hükmetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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