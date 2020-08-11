Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan üniversite tercihi yapacak öğrencilere öneri SÜPER Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üniversite tercihi yapacak öğrencilere seslenerek, "Tercih yaparken ilk kural çok ama çok sevdiğiniz, ilgilenirken kendinizi bile unuttuğunuz bir alan olmalı.

SÜPER Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üniversite tercihi yapacak öğrencilere seslenerek, "Tercih yaparken ilk kural çok ama çok sevdiğiniz, ilgilenirken kendinizi bile unuttuğunuz bir alan olmalı. Bu olmazsa olmaz kural. Bu bağlamda yönlendirmeler doğrultusunda değil, hayalleriniz doğrultusunda gidin" dedi.

2019'da yapılan olağanüstü genel kurulda Hes Kablo Kayserispor'un başkanı seçilen ve Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, üniversite tercih döneminde 'Bugünlere nasıl geldin? Nereden mezun oldun? Nasıl başardın? Bizim çocuklara önerin nedir?' gibi sorularla sık karşılaştığını söyledi. Üniversite yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Gözbaşı, "Elbette, 6-7 yaşından beri okul sıralarında dirsek çürüten, gece gündüz çalışan, sınavlar, koşturmakla geçen uzun yılların ödülü, kader çizgimizin belirleneceği şu günlerde üniversite tercihi hayati önem taşıyor. Ben astsubay kızıyım. Yani maddi açıdan varlıklı bir aileden gelmiyorum. 9 Eylül İngilizce İşletme bitirdim. Yani öyle Boğaziçi, ODTÜ gibi çok havalı üniversitelerden de mezun olmadım. Ama sevdiğim bir bölümden mezun oldum ve derslerime, yabancı dile çok odaklandım. Üniversitede hocalarımdan sürekli beslenmeye çalıştım, yurdun dört bir tarafından gelen arkadaşlarımla hep diyalog içinde oldum, spor yapmayı, sosyal yaşamı hiçbir zaman ihmal etmedim. Sinema, tiyatro, sergiler, fuarlar, spor müsabakaları her zaman ilgi alanımdaydı. Yenilikçi oldum, hep araştırdım, girişimci, üretici olmayı kendime hedef belirledim. Bunları şunun için anlatıyorum; tercih yaparken ilk kural çok ama çok sevdiğiniz, ilgilenirken kendinizi bile unuttuğunuz bir alan olmalı. Bu olmazsa olmaz kural. Bu bağlamda yönlendirmeler doğrultusunda değil, hayalleriniz doğrultusunda gidin" diye konuştu.'KÖKLÜ ÜNİVERSİTELERİN BİR ADIM ÖNDE OLDUĞUNU UNUTMAYIN'

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere önerilerde bulunan Gözbaşı, "Her işin başarılı kişilere ihtiyacı var ve başarılı olmanın ön şartı işini sevmek. Puanınız çok yüksek bile olsa gelecekte daha fazla ihtiyaç olan ve sizin çok sevdiğiniz bir alana yönelin. Üniversite seçimine, öğretim üyesi kadrosuna dikkat edin. Köklü üniversitelerin bir adım önde olduğunu unutmayın. Üniversite yıllarınızda seçtiğiniz mesleği sürekli araştırın, kendinizi geliştirin, yurt dışı bağlantılarınızı kuvvetlendirin. Sadece okul odaklı olmayın gerek eğitim programları, gerekse gezi amaçlı mutlaka yurt dışına gitmeye çalışın. Sadece derslerinize odaklanmayın, gelecekteki mesleğiniz ve olası iş çevrelerinizle okul yıllarında takılmaya başlayın, sosyalleşin, sadece sınavlardan tam puan alan değil, çevrenizle de tam puan alan zehir gibi bir öğrenci olmaya çalışın. Bunları yaparsanız ister işçi, ister memur çocuğu olun hayatta başarılı olmanız kaçınılmaz olacaktır. İyi tercihler" ifadelerine yer verdi.

- Kayseri

Kaynak: DHA