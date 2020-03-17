Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan erteleme talebi Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gözbaşı, "Koronavirüs tehdidi çok ciddi aşamadayken çok sayıda ülkede olduğu gibi ülkemizde de maçların ertelenmesi gerektiği kanısındayım. #EvdeKal derken unutmayalım; futbolcusundan, top toplayıcı çocuğa kadar herkes can" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA