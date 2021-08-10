Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan Emre Demir açıklaması: "İlgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok"
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Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan Emre Demir açıklaması: "İlgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok"

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan Emre Demir açıklaması: 'İlgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok'
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, genç oyuncuları Emre Demir'in Barcelona'ya transfer olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, genç oyuncuları Emre Demir'in Barcelona'ya transfer olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gözbaşı, "Genç yıldızlarımızın transferiyle ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan Emre Demir açıklaması: "İlgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok" - Haberler Spor
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