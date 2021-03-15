Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Yolumuza devam ediyoruz"
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Yolumuza devam ediyoruz"

15.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:43
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de kalan haftalarda hedeflerine ulaşacaklarını belirterek "Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de kalan haftalarda hedeflerine ulaşacaklarını belirterek "Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray maçından mağlup olarak ayrılmaktan ötürü üzüntü duyduklarını ancak sergilenen futboldan dolayı umutlu olduklarını söyledi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından camiaya seslenen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor'da herkesin görüşü çok değerlidir. Biz moralimizi bozmuyor, yolumuza devam ediyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Böyle coşkulu, istekli futbolcularımız oldukça bizim sahada kazanacağımız çok maç var" dedi.

Bu hafta deplasmanda oynayacakları Karagümrük maçına konsantre olacaklarını ve milli maç arasına daha da moralli girmek istediklerini ifade eden Başkan Gözbaşı, "Birbirinden önemli müsabakalara çıkacağız. Aldığımız bir mağlubiyete değil önümüzdeki maçlara konsantre olacağız" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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