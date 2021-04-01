Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Milli ara çok iyi geldi"
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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Milli ara çok iyi geldi"

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: 'Milli ara çok iyi geldi'

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Gözbaşı, yazılı açıklamasında, iki hafta öncesine kadar düşme hattının üzerinde tutunan takımlarında, puansız kapatılan ve beklenen futbolun sergilenemediği Galatasaray ile Fatih Karagümrük maçlarıyla birlikte morallerin bozulduğunu belirtti.

Takımın başına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu getirdiklerini hatırlatan Gözbaşı, "Hocamız Hamza Hamzaoğlu önderliğinde antrenmanlarımız oldukça verimli geçiyor. Milli ara çok iyi geldi. Takım içindeki eksiklerimiz hızla gideriliyor. Herhangi bir maddi sıkıntımız yok. Kadro zenginliği diğer birçok takıma göre daha iyi olan, maddi sorunları bulunmayan, ödemeleri yapılan kaliteli futbolculardan kurulu takımımız, Göztepe maçıyla birlikte inşallah tekrar çıkışa geçecek. Buna inancımız sonsuz." ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı, gelecek yılların güçlü Kayserispor'u için altyapıya da büyük önem verdiklerini, yapılan yatırımların karşılığının büyük coşkular yaşayarak alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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