Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'İnanıyoruz, başaracağız' - Haberler Spor
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "İnanıyoruz, başaracağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşacağız. İnanıyoruz, başaracağız" açıklaması yaptı.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşacağız. İnanıyoruz, başaracağız" açıklaması yaptı.

Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılı takımda moraller üst seviyede. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, galibiyet sonrasında "Çok kritik bir galibiyet aldık" yorumu yaptı. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Çok kritik bir galibiyet aldık. İlk haftalarda, ligdeki konumumuzu belli edecek bir dönemdeyiz. İlk 10 içinde yerimizi sağlamlaştırıp, üst sıralara oynamak istiyorduk. Galatasaray gibi güçlü bir rakibi 3 0 gibi net skor ve güzel futbolla yenerek ligde hedefimize ulaşabileceğimizi gördük, gösterdik. Son 2 sezondur ölüp ölüp dirilen bir Kayserispor yerine başarıdan başarıya koşan, taraftarının coşkuyla izlediği, alt yapısı sağlam, Türkiye'ye örnek, Avrupa'da ülkesini gururla temsil edecek bir takım oluşturmak için çalışıyoruz. Henüz ligin başındayız 6 haftada 10 puana ulaştık. Bu kadro, teknik yönetim ile daha çok can yakacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Gözbaşı, "Kayserimiz, Anadolu futboluna gönül verenler, Kayserili olmadığı halde mücadelemizi görüp bize gönülden bağlanan tüm futbolseverlere daha güzel günler yaşatacağız. Henüz yolun başındayız, alacağımız çok yol var. Bu yolda elbette tökezlemelerde olacak ama camiamızdan, kent yöneticilerinden, kentin ileri gelenlerinden, Avrupa'daki yüzbinlerce gurbetçimizden ricam her halükarda kenetlememiz, özverili çalışmalarımıza destek olmanız. İnanıyoruz, başaracağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: İnanıyoruz, başaracağız

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'İnanıyoruz, başaracağız' - Haberler Spor
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