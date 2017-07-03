Kayserispor Başkanı Bedir'den Asamoah Gyan Açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Ganalı ünlü forvet Asamoah Gyan'ın transferi için yaklaşık 45 gündür görüşme içerisinde olduklarını ve aracıları devre dışı bırakıp futbolcuyla direkt temasa geçtiklerini söyledi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bedir, Asamoah Gyan'ın bir dünya yıldızı olduğunu, bu tip oyuncuların transferinin kolay gerçekleşmediğini belirtti.



Başkan Bedir, "20'den fazla menajeri var. Değişik kademelerde, değişik şirketlerle muhatap oluyorsunuz. Bu sefer biz pratik davrandık, daha önce yapılmamış bir şeyi uyguladık. Direkt futbolcuyla görüntülü ve yazışma yöntemiyle temasa geçtik." dedi.



Asamoah Gyan'ın da Kayserispor'a ilgisinin olduğunu dile getiren Bedir, şunları kaydetti:



"Asamoah'ın transferi için yaklaşık 45 gündür görüşüyoruz. Biz teklifimizde daha önceki noktada duruyoruz. Bu tip olaylar, seradaki domatesle, pazardaki domatesin durumuna benziyor. Yani futbolcu size gelene kadar aradakilerin kazançları, bazen futbolcunun değerini ikiye üçe katlayabiliyor, bu da transferi zora sokuyor. Biz futbolcuyla birebir görüşüp, olayı çözüp domatesi seradan almaya çalışıyoruz. Alabilir miyiz alamaz mıyız o konuda şimdilik bir şey söylemek mümkün değil. Yolcunun işi belli olmaz, bu yolcu futbolcuysa ne zaman hangi kapıyı çalacağını bilemeyiz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Tabii biz platonik aşık değiliz, mantıklıyız. Bir ilişki, bir görüşme var diyorsak karşılıklı."



Sabri Sarıoğlu'nun trasferi

Galatasaray ile yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'a transferi konusunda da Bedir, "Bu kadar başarılı işlerin ardından bir kişi üzerine odaklanmak doğru değil. Ancak zannediyorum yarından sonra bu konuda sorular sorulmaz. İnşallah olumlu olur." ifadelerini kullandı.