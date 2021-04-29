Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün Açıklaması
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Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün Açıklaması

Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün, lig sonunda hedeflerine ulaşmış olacaklarını iddia etti.

Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün, lig sonunda hedeflerine ulaşmış olacaklarını iddia etti.

Süper Lig'de 38.haftayı 6-3'lük galibiyetle noktalayan ve küme düşme hattının hemen üzerine çıkan Kayserispor'da moraller yerinde. Hayati önem taşıyan müsabakayı kayıpsız geçmenin keyfi içerisinde olan sarı kırmızılı takımda umutlar arttı.

Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün, Denizlispor maçında etkili bir futbol oynayarak 3 puanı aldıklarını söyledi. İsa Gün, "Denizlispor maçı bizim için 6 puan değerinde idi ve bu maçı kayıpsız geçtik. Önümüzde 4 maçımız var. bu maçlardan da maksimum puanı toplayıp kümede kalmayı başarmak istiyoruz. İnşallah, lig sonunda hedefimize ulaşmış olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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