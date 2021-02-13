Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia
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Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia

13.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:43
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, golsüz eşitlikle sona eren MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk dakikalarda iptal edilen golümüz hakem için talihsiz bir karardı.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, golsüz eşitlikle sona eren MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk dakikalarda iptal edilen golümüz hakem için talihsiz bir karardı. Golün iptal edilmesi tamamen faciadır" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "İlk yarısında tek kale oynadığımız maçta maalesef üç puanı alamadık. Karşılaşmayı kazanmak için istek ve arzumuz vardı. Bunu gole çeviremedik. Birçok pozisyona girdik. İlk dakikalarda iptal edilen golümüz hakem için talihsiz bir karardı. Golün iptal edilmesi tamamen faciadır. Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. Yukarılara çıkmak için biraz puana ihtiyacımız var. İnşallah bunu da başaracağız. 10 kişilik takımlara karşı 3 puan alamıyoruz. İnşallah daha iyi duruma geleceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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