Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Galibiyeti isteyen taraf bizdik
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Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Galibiyeti isteyen taraf bizdik

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Galibiyeti isteyen taraf bizdik
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Yeni Malatyaspor'a karşı alınan 1 -0'lık galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Galibiyeti isteyen taraf bizdik.

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Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Yeni Malatyaspor'a karşı alınan 1 -0'lık galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Galibiyeti isteyen taraf bizdik. Maçı da çok şükür istediğimiz gibi aldık" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor'un Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, açıklamalarda bulundu. Galibiyet nedeniyle sevinçli olduklarını belirten Tokgöz, "Burada takım maçı kazanmak istedi. Futbolcular başkana 'biz senin için oynuyoruz. Senin yaptıklarını görüyoruz. Senin gösterdiğin fedakarlığı bizde göstermeliyiz' dediler. Bu şekilde Denizlispor maçına çıkarak kazandılar. Orada aldığımız 3 puan sadece başlangıçtı. İnanılmaz bir takım bağı oluştu. Futbolcular uçakta başkanımızı çağırarak üçlü çektirdiler. Ben 'eyvah para isteyecekler' diye düşündüm. Arkadaşlar tek bir kuruş istemedi. Sadece 'siz mutlu olun yeter' dediler. Bugünkü Yeni Malatyaspor maçı zordu. Bugünkü maç ciddi bir sınavdı. Çok şükür Uğur Kulaksız hocamızın önderliğinde öyle güzel oynadılar ki galibiyeti isteyen taraf bizdik. Maçı da çok şükür istediğimiz gibi aldık. Kayserispor camiasına hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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