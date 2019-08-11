Kayserispor Basın Sözcüsü Taşçı Açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, lige galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi.

11.08.2019 16:20
Kayserispor Basın Sözcüsü Taşçı Açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, lige galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında "Birbirinden değerli oyuncuları kadromuza kattık. Birbirinden önemli hazırlık maçları oynadık. Artık lig haftasındayız. Amacımız sahamızda oynayacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılmak" dedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında alınacak galibiyetin kendileri icin önemli olduğunu da söyleyen Orhan Taşçı, "Bu sezon başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz. Özellikle iç saha maçlarımızı kazanarak ligin üst sıralarında yer almalıyız" dedi.

Taşçı, kadroya 1-2 takviye yapacaklarını da söyleyerek, "1 forvet 1 orta saha almak için görüşmeler sürüyor" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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