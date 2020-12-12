Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Kaçan 2 puan için üzgünüz

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Bugün 3 puan almak için sahaya çıkmıştık. Kaçan 2 puan için üzgünüz" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Trabonspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Nerdeyse tek kale top oynadık. Topu rakibe hiç vermedik. Genç kalecimiz Doğan Alemdar başta olmak üzere bütün takımı tebrik ediyorum. Maalesef golü bulamadık. Golü bulsak farka gidebileceğimiz bir maçtı. Bunu tüm Türkiye gördü. Rakip takım futbolcusu Pereira ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Bunu da Abdullah Avcı gördü ve 2'nci yarıda değiştirdi. Hakemlerin daha cesur olmalarını ve cesaretli davranmalarını diliyoruz" diye konuştu.

Sahadan galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden Tokgöz, "Direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi gereken bir futbolcu vardı. Bir de Bilal Başaçıkoğlu'nun bir hareketi vardı. Bize göre direk kırmızı kartlık bir pozisyondu ama hakem sarı kartla değerlendirdi. Takımın oyunundan memnunum. Bugün 3 puan almak için sahaya çıkmıştık. 3 puan almak için her şeyi yaptık ama maalesef olmadı. Çizgiden çıkartılan toplar var. Golle neticelense mükemmel olacaktı. Kaçan 2 puan için üzgünüz" ifadelerini kullandı

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN