Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Kaçan 2 puan için üzgünüz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Kaçan 2 puan için üzgünüz

12.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:03
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Kaçan 2 puan için üzgünüz

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Bugün 3 puan almak için sahaya çıkmıştık. Kaçan 2 puan için üzgünüz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Bugün 3 puan almak için sahaya çıkmıştık. Kaçan 2 puan için üzgünüz" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Trabonspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Nerdeyse tek kale top oynadık. Topu rakibe hiç vermedik. Genç kalecimiz Doğan Alemdar başta olmak üzere bütün takımı tebrik ediyorum. Maalesef golü bulamadık. Golü bulsak farka gidebileceğimiz bir maçtı. Bunu tüm Türkiye gördü.  Rakip takım futbolcusu Pereira ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Bunu da Abdullah Avcı gördü ve 2'nci yarıda değiştirdi. Hakemlerin daha cesur olmalarını ve cesaretli davranmalarını diliyoruz" diye konuştu.

Sahadan galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden Tokgöz, "Direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi gereken bir futbolcu vardı. Bir de Bilal Başaçıkoğlu'nun bir hareketi vardı. Bize göre direk kırmızı kartlık bir pozisyondu ama hakem sarı kartla değerlendirdi. Takımın oyunundan memnunum. Bugün 3 puan almak için sahaya çıkmıştık. 3 puan almak için her şeyi yaptık ama maalesef olmadı. Çizgiden çıkartılan toplar var. Golle neticelense mükemmel olacaktı. Kaçan 2 puan için üzgünüz" ifadelerini kullandı

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

İlgili Haberler

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Açıklaması
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Açıklaması
Mustafa Özer: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'
Mustafa Özer: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
Ataberk Dadakdeniz: 'Sonuç ve oyun için üzgünüz'
Ataberk Dadakdeniz: "Sonuç ve oyun için üzgünüz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kylian Mbappe Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Doğum İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Kaçan 2 puan için üzgünüz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 19:09:16. #1.14#
title