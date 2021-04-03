SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Bu ligde kalacağız
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SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Bu ligde kalacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Bu ligde kalacağızİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - HES Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 1-1 berabere sonuçlanan Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yer yer kötü günler göreceğiz ama biz bu ligde kalacağız" dedi.

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SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Bu ligde kalacağız

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - HES Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 1-1 berabere sonuçlanan Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yer yer kötü günler göreceğiz ama biz bu ligde kalacağız" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 32'nci haftasında bugün sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçını değerlendirdi. Puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Tokgöz, "İlk yarı 2-0 ya da 3-0 olabilecek bir maçtı. Hocamız çok güzel bir oyun oynattı. Maalesef ilk yarı 1-0 önde tamamladığımız maç tamamen tesadüfen, beklemediğimiz bir anda yediğimiz 1 gol nedeniyle berabere bitti. Almamız gereken bir maçtı. Hak ettiğimiz bir maçtı ama maalesef berabere bitti. Kalan 10 maçımız var. Belki biraz sancılı olacak. Yer yer kötü günler göreceğiz ama biz bu ligde kalacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin tereddütleri, korkuları olduğunu biliyoruz. Sonuçta Kayserispor yine Süper Lig'de mücadelesine devam edecek" diye konuştu.

SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Bu ligde kalacağız
SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Bu ligde kalacağız
SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Bu ligde kalacağız
SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Bu ligde kalacağız
SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Bu ligde kalacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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