Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kayserispor için kenetlenmeliyiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kayserispor için kenetlenmeliyiz"

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: 'Kayserispor için kenetlenmeliyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı tarafından başlatılan Kayserispor Yardım kampanyasına her geçen gün destek gelirken, Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de sarı kırmızılı takımın içerisinde bulunduğu durumdan kurtulması için birlik olunması gerektiğini söyledi.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı tarafından başlatılan Kayserispor Yardım kampanyasına her geçen gün destek gelirken, Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de sarı kırmızılı takımın içerisinde bulunduğu durumdan kurtulması için birlik olunması gerektiğini söyledi.

Kayserispor'un yeni sezon öncesi transfer tahtasının kapalı olduğunun altını çizen ve acil olarak 25 Milyon TL gibi bir rakama ihtiyaç olduğunu söyleyen Mustafa Tokgöz, "Kulüp başkanımız Berna Gözbaşı ve ekibi, bugüne kadar elinden geleni yapmaya çalıştı. Ancak bundan sonrası için büyük bir sıkıntı var. Bu noktada Kayseri halkının, Kayserispor camiasının, sevgili işadamları ve sanayicilerimizin desteğini görmek istiyoruz. En azından geçmiş borçları silmek adına, takımımızın geleceği adına kenetlenmeliyiz" dedi.

Yeni sezonda Sportif Direktör olarak Ali Naibi'nin, teknik direktör olarak da Yalçın Koşukavak'ın görevde olacağını hatırlatan Mustafa Tokgöz, "Elbette Kayserispor'a transfer yapılacak. Elbette oyuncular alınacak. Ancak geçmiş borçları temizlemeden, transfer tahtasını açmadan bunu yapmamız imkansız. Genel Kurul tarihine kadar transfer tahtasının açılmasını umarım sağlayabiliriz" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kayserispor için kenetlenmeliyiz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 09:07:04. #1.13#

title