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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Mensah ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

27.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:50
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Açıklaması

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Mensah ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.


İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüpten alacağını tahsil edemediği gerekçesi ile sözleşmesini tek taraflı feshederek ile anlaşacağı iddia edilen Bernard Mensah'ın hiç bir yere gitmeyeceğini söyledi. İHA muhabirine açıklama yapan Mustafa Tokgöz, "Mensah'ın Kayserispor'dan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen yalan. Mensah ile sözleşmemiz belli. Kendisine gerekli ödemeler yapılıyor. Mensah, Kayseri'de olmaktan ve Kayserispor'da oynamaktan mutlu. Mensah hiç bir yere gitmiyor, gitmeyecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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