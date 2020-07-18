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Kayserispor, Başakşehir maçına hazır

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Başakşehir maçına hazır
18.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:31

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ligin bitimine 2 hafta kala 17'nci sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor sabah son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki çalışmada, futbolcular çift kale maç, yan top ve şut çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşma için bugün saat 15.00'te özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

Kaynak: DHA

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