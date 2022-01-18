Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı. Sarı kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Emre Demir ve Dimitorios Kolovetsios forma giyemeyecek. Geride kalan 21 hafta sonunda 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 28 puan topladı.

Yarın Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçı saat 17.00'de başlayacak ve karşılaşma da Volkan Bayarslan düdük çalacak. - KAYSERİ