Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Başakşehir maçına hazır. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde tesislerinde yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, bugün saat 15.45'de havayolu ile İstanbul'a gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması yarın saat 19.15'de başlayacak. Mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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