Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
18.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:38
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yarın evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde noktaladı. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.Yarın Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN