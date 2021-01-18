Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

18.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:38
Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yarın evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde noktaladı. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.Yarın Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.


Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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