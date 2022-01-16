Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Ligde son oynanan maçta Adana Demirspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme antrenmanı yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.