Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligde son oynanan maçta Adana Demirspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

 İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

 Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Altay'ın çilesi bitmiyor

Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Altay'ın çilesi bitmiyor
AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

title