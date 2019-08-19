Kayserispor Bağış kampanyası başlattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, SMS üzerinden bağış kampanyası başlattıİstikbal Mobilya Kayserispor, SMS aracılığıyla Bağış kampanyası başlattı.

19.08.2019 08:48
Kayserispor Bağış kampanyası başlattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, SMS üzerinden bağış kampanyası başlattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, SMS aracılığıyla Bağış kampanyası başlattı. Sarı Kırmızılı takımın sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesabından yapılan duyuruda, "#TarafımKayseri SMS kampanyamız başladı! Haydi Memleket Sevdalıları. KS 1966 yaz 3830'a gönder hep birlikte #TarafımKayseri diyelim" ifadeleri paylaşıldı.

Sosyal medya üzerindeki bu paylaşımdan sonra yüzlerce taraftar KS 1966 yazıp 3830'a SMS attı ve 10 TL'lik bağışta bulundu. Bu kampanyanın sezon boyu devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.