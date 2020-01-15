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Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

15.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:34
Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve hıza dayalı birleşik hareketler yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda saat 14.00'te Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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