Kayserispor ayrılığı duyurdu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor ayrılığı duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor ayrılığı duyurdu

Yukatel Kayserispor Kulübü, Sportif Direktör Ali Naibi ayrılığını kamuoyu ile paylaştı.

Yukatel Kayserispor Kulübü, Sportif Direktör Ali Naibi ayrılığını kamuoyu ile paylaştı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor kulübü, Sportif direktör Ali Naibi ile yolların ayrıldığını kamuoyu ile paylaştı. Sezon başında sportif direktör olarak göreve başlayan Ali Naibi'nin istifa haberi, kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. Yukatel Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Ali Naibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fenerbahçe'de kaos patlak verdi! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası

Fenerbahçe'de kaos patlak verdi! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası

 Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek

Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek

 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak

Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title