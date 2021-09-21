Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: 'Takımımız ligde başarılı olacaktır' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Takımımız ligde başarılı olacaktır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı:

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı Hatayspor yenilgisi sonrasında açıklama, "Defans hatasından yenildik.

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı Hatayspor yenilgisi sonrasında açıklama, "Defans hatasından yenildik. Ama her şeyin sonu değil. Biz ligde başarılı olacağız" dedi.

Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, Hatay deplasmanında bariz defans hatalarının kurbanı olduklarını ifade ederek, "Hatayspor yenilgisi bize nazar boncuğu olsun. Bu yolda yeneceğiz, yenileceğiz. Hatalarımızı göreceğiz. Çocuklarımıza geçmiş olsun. Yenilgiyi hiç bir oyuncu istemez. Carole ve Uğur'un olmaması bizi sıkıntıya itti ama yediğimiz iki golde de bariz defans hatalarımız var. Bunu teknik heyet de gördü. Bu hataları gidermek için çalışılacak" dedi.

Ali Çamlı, "Maçın ilk yarısında golü bulduk. Devamını getirebildik. Ama olmadı. Hatayspor da ligin iyi takımlarından birisi. Önümüzde Galatasaray maçı var. Takımımız üzerine düşeni yapacaktır. İyi bir takıma sahibiz. Yenildik diye her şeyin sonu değil. Kayserispor ligde başarılı olacak. Ligi iyi noktalarda bitireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bensu Soral
Spor Domagoj Vida Fatih Terim Nihat Özdemir Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: 'Takımımız ligde başarılı olacaktır' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 09:40:30. #1.12#