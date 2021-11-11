Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Ali Naibi ile yolları ben ayırdım

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, görevinden istifa eden sportif direktör Ali Naibi ile ilgili olarak, "Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Ne başkan ne hoca müdahil olmadı" dedi.

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Çamlı, kulüpte yaşanan son gelişmelere değinerek, "Daha önceki yıllarda da Kayserispor'da yöneticilik yapmıştım. 7-8 yıl ara verdikten sonra Berna Gözbaşı başkan olduktan sonra yanında olmaya çalıştım. Genel kuruldan sonra ise resmi olarak yönetimde yer aldım. Ne yaparsak yapalım bu iş para olmadan olmaz. Berna başkan kadar para veren başka biri olsa elini ayağını öperim. İlk hafta Yalçın Koşukavak'ı gönderdik. Süper Lig'de Yalçın hoca ile gidemeyeceğimize inandığımız için yolları ayırdık. Dün de Ali Naibi ile yolları ayırdık. Onun yönetme işlev anlayışı farklı, bizimki farklı. Örneğin 'Ben Ali Naibi'ye 24 saat kulüpte olacaksın' diyorum, O 'ben kulüpte olmadan da yönetirim' diyor. Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Ne başkan ne hoca müdahil olmadı" diye konuştu.

Ligin 11'inci haftasında Kayserispor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik sonuçla mağlup ettiği karşılaşma sonrası taraftar tarafından istifaya davet edilen Hikmet Karaman, "Taraftar bir kulübün her şeyidir. Benim taraftarla bir sorunum yok. Fatih Karagümrük maçından sonra taraftarın yanına kadar gittim, mesajı almıştım ve içeri gidip istifamı verdim, kabul edilmedi. Benim taraftarla problemim olması mümkün değil. Dışarıdan biri bir şey yapar o da ayrı" ifadelerini kullandı.