Kayserispor Asamoah Gyan'la İmzaladı

KAYSERİSPOR, Gana milli takımının santrforu Asamoah Gyan'la kulüp tesislerinde mukavele imzaladı. Gyan, Kayseri'ye severek ve isteyerek geldiğini, Kayserispor'u hedeflerinin büyük olduğu için geldiğini söyledi. Asamoah Gyan, Gana'da kendisine, çocuklara ve eğitimlere verdiği katkı nedeniyle 8 Temmuz'da verilecek olan ödülü almak için ülkesine gitti. Asamoah ödülü aldıktan sonra Kayserispor'un 16 Temmuz'da Avusturya'da yapacağı kampa katılacak.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir imza töreninde, 1,5 aydır Asamoah Gyan'ın peşinde olduklarını ve bu transferin 550 bin Euro garanti para ve aylık 15 Bin Euro bedelle gerçekleştiğini kaydetti. Bedir şunları söyledi:



"Takımımızı ligde üst seviyelere taşıyacak Asamoah Gyan'a talip olduğumuzda 20'ye yakın şirket ve aracılar devreye girdi. Biz kendisine direk ulaştık. Bana paradan ziyade hedeflerimizi sordu. Futbol adına can çekişmeyen ve lige iddialı girecek bir takımdan söz ettik. Orta Anadolu'dan bu iddia ile çıkacak Kayserispor'a liderlik yapmasını ve sevgimizi önerdik. Olmaz denilen oldu. Gelmez denilen oyuncu geldi. Bu transferi engellemek isteyenler oldu. Gördüğünüz gibi Kayseri'de yer yerinden oynatan bir karşılama oldu. Maliyetine gelince yalan yanlış yazanlar oldu. Gömü mü buldular diye laf sarf edenler oldu. Sevinmesini bilmeyenler ve çekemeyenler bunları uydurdu. Şu anda kendisi 550 Bin Euro garanti para ve aylık 15 Bin Euro maaş ile oynayacak. Ayrıca, takımdaki diğer oyuncularla olduğu gibi maç birimler de alacak. Asamoah Gana'da fakir öğrencilere eğitim bursu verip su kuyuları açtığından dolayı bilim dalında ülkesindeki bir üniversite tarafından fahri doktoraya layık görüldü. 8 Temmuz'da alacağı ödül için ülkesine gidecek. Daha sonra biraz dinlenmenin ardından 16 temmuz'da takımımızın Avusturya kampına katılacak."



ASAMOAH "KAYSERİ'DE BULUNMAKTAN MUTLUYUM"



Asamoah Gyan, imza töreninde Kayserispor tesislerini ve yönetiminin futbol anlayışı ile hedeflerini çok beğendiğini söyledi. Sarı kırmızılı taraftarın kendisine olan ilgisi ve karşılamadaki sevgi gösterilerine teşekkür etti. Kayserispor'un yıldız oyuncusu, şöyle konuştu:



"Burada bulunmaktan çok mutluyum. Mutsuz olsam zaten Kayseri'ye gelmezdim. Kulüp benimle iletişime geçtiğinde araştırma yaptım. Özellikle Kayserispor'da ki takım arkadaşım Kana Bıyık ile görüştüm. Kayserispor'un hedefi olan bir takım olduğunu gördüm. Karar vermem biraz uzun sürdü. Kayseri'ye geldim. Kulübü ve tesisleri gezdim. Her şey mükemmel görünüyor. Güzel bir ortam olacak. Ben de bu ligin bir parçası olacağım. Süper Lig'de önemli isimler var. Amacım kulübüme yardımcı olmak. Futbolda işler bazen iyi gider pazen kötü gider ama ben elimden geleni yapacağım. Futbolda ciddi sürprizler olabilir. İyi yerlerde olabiliriz. Tecrübeli bir koçumuz var. Taraftara bizi desteklerse her şeyi başarabiliriz. Dün gece muhteşem bir karşılama oldu. Hayatımda böyle bir karşılama görmedim."



Asamoah Gyan, Kayserispor'da kendisine uğurlu gelen 3 numaralı formayı giyeceğini ve en az 15 gol atmayı hedeflediğini söyledi.



