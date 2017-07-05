Kayserispor Asamoah Gyan ile Anlaştı

Kayserispor dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ı transfer etti. Kayserispor'un yaklaşık iki aydır transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı oyuncu ile 2+ 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gyan, saat 22.40'ta Kayseri'de olacak. 31 yaşındaki Ganalı golcü oyuncu, Al-Ahli Dubai Club'nün futbolcusu olmasına rağmen geçtiğimiz sezon Çin takımı Shanghai SİPG'de kiralık olarak forma giydi. - İSTANBUL