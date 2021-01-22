Kayserispor, Anton Maglica ile sözleşme imzaladı
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Kayserispor, Anton Maglica ile sözleşme imzaladı

22.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:23
Kayserispor, Anton Maglica ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bosna Hersek asıllı Hırvat forvet oyuncu Anton Maglica'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bosna Hersek asıllı Hırvat forvet oyuncu Anton Maglica'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin, 30 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Anton Maglica'ya hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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